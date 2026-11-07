Nvidia Stock Has More Than 60% Upside According to Analysts' Average Price Target. Should You Buy While the AI Trade Wobbles?

Investors are skeptical of many AI stocks right now, questioning the long-term return on investment for tech companies spending so much on data center infrastructure. And as a leading semiconductor company for AI infrastructure, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has felt the pain from the sell-off, with its share price falling 13% over the past month.

That's put Nvidia's share price at around $202, far below analysts' average price target for Nvidia stock of $327. If it reaches that target, investors stand to gain around 62%. So, is now the right time to buy Nvidia stock, despite the concerns about AI spending?

I think so, especially given that recent tech earnings reports indicate tech companies are likely to continue investing in infrastructure over the next few years.

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