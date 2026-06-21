NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.06.2026 20:31:10
NVIDIA Stock Has Slipped By 10% From YTD High As Pros Predict 46% Jump
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