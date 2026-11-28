Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock moved 5% or more in a single session five times in November, measured from one day's close to the next. From January through October, it had done that seven times total.

Shares closed at $149.30 on Wednesday, Nov. 25, the last full trading day before Thanksgiving. That left them down about 27% for the month and about 38% off the record $239.24 they closed at on Oct. 6. During the same part of November, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) dropped about 5%.

Nvidia's profits, though, more than doubled year over year last quarter. I think the stock still earns a spot in a diversified portfolio, but at about the weight it already has in the S&P 500 (roughly 6% of a portfolio), not much more.

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