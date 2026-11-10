NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 19:03:28
Nvidia Stock Has Wiped Out $1.7 Trillion in Value Since October. What Could Happen If Jensen Huang Steps Down?
In just five weeks, Nvidia (NASDAQ:NVDA) has gone from the most valuable company in the world to a test case for one of investing's oldest questions: What happens to a company when the person who built it might have to leave?
Nvidia was worth about $5.78 trillion at its record close on Oct. 6. By about noon ET on Tuesday, it was worth about $4.04 trillion. That's roughly $1.7 trillion in value gone, a drop of about 30%.
Over the weekend, CEO Jensen Huang acknowledged an extramarital affair in an email to employees. The woman is reportedly a former executive at Megaspeed, a Singapore company that buys Nvidia hardware. U.S. intelligence officials reportedly suspect she passed information to Beijing, and China has rejected the allegations.
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