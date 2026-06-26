NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.06.2026 11:04:00
Nvidia Stock Hasn't Been This Cheap in 7 Years. Is This the Ultimate Buying Opportunity?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) had a market capitalization of $360 billion at the beginning of 2023, which was right before the artificial intelligence (AI) boom started gathering momentum. The company has since sold millions of its graphics processing units (GPUs) for data centers, which are the primary chips used in AI training and inference workloads, propelling its market cap to $4.8 trillion.But despite a 13-fold increase in value over the last three years, Nvidia stock is still cheap by one of Wall Street's most widely used valuation metrics. In fact, here's why the stock could more than double from here.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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