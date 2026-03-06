NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

06.03.2026 03:30:00

Nvidia Stock Hasn't Been This Cheap In Nearly a Year. Here's What History Says Happens Next.

For as dominant a run as Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been on over the past few years, the last few months have been rather boring. Since Aug. 1, 2025, the stock has risen a relatively slim 5%. Over that same time frame, the S&P 500 is up around 10%. This is disappointing for many investors (myself included) because Nvidia has been posting unbelievable results along the way. In fact, Nvidia's stock hasn't been this cheap in some time.I think Nvidia's stock being this cheap is a clear buying sign, and investors should consider loading up on the stock now because history has taught us over the past few years that now is the time to load up on Nvidia stock.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
26.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
