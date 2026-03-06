NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.03.2026 03:30:00
Nvidia Stock Hasn't Been This Cheap In Nearly a Year. Here's What History Says Happens Next.
For as dominant a run as Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been on over the past few years, the last few months have been rather boring. Since Aug. 1, 2025, the stock has risen a relatively slim 5%. Over that same time frame, the S&P 500 is up around 10%. This is disappointing for many investors (myself included) because Nvidia has been posting unbelievable results along the way. In fact, Nvidia's stock hasn't been this cheap in some time.I think Nvidia's stock being this cheap is a clear buying sign, and investors should consider loading up on the stock now because history has taught us over the past few years that now is the time to load up on Nvidia stock.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
