Teradyne Aktie

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

04.02.2026 03:09:46

Nvidia Stock Investors Got Great News From Palantir and Teradyne

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is, by far, the dominant maker of artificial intelligence (AI) chips and related technology. Indeed, the AI revolution is largely being fueled by the company's AI-enabling hardware, software, and tools.So, when large companies in the AI space report powerful demand for their AI-related products, this is a positive for Nvidia. That's because these companies are almost always Nvidia partners and/or customers – directly or indirectly.This is the case with both Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Teradyne (NASDAQ: TER), which both reported great fourth-quarter results after the market close on Monday. Both stocks had substantial gains on Tuesday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
