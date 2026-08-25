NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.08.2026 10:48:00
Nvidia Stock Is a Screaming Buy Before Aug. 26, According to Wall Street
Nvidia (NASDAQ: NVDA) will announce second-quarter financial results at 5:00 p.m. ET on Aug. 26, and the entire stock market could rise or fall on the news. That's partly because Nvidia accounts for 8% of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), but also because investors see the chipmaker as a barometer of the artificial intelligence boom.Wall Street is predominantly bullish ahead of the report. The consensus earnings estimate has been revised higher in the past month, and most analysts consider Nvidia deeply undervalued. The stock has a median 12-month target price of $300 per share. That implies 44% upside from the current share price of $208.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|188,56
|4,71%