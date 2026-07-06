Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.07.2026 14:53:00
Nvidia Stock Is Below $200 Per Share Again. Here's When It Could Hit $300.
For a long time, Nvidia (NASDAQ: NVDA) was priced above $200 per share. Now, it has fallen below that after a few days of heavy selling pressure. The stock is down around 16% from its highs and is up a mere 6% for the year. That's a pretty disappointing result for most investors since Nvidia has been such a strong stock pick over the past few years.However, I still think the stock still has a bright future. In fact, I think it could easily rise over 50% to reach $300. But when might that occur? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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