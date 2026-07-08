NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.07.2026 08:15:00
Nvidia Stock Is Down 17% From Its High. Is the Artificial Intelligence (AI) Leader Finally Cheap?
The largest company in the world, Nvidia (NASDAQ: NVDA), has had a bit of a rough stretch in recent months. Its stock peaked in May, but declined around 17% since then. That's not an insignificant decline, and leaves investors wondering when the next rally could be coming.I think there are some catalysts later on in July that could cause Nvidia's stock to rocket back to all-time highs, and investors would be smart to load up on shares before the rally occurs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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