NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.11.2026 10:55:02
Nvidia Stock Is Down 35% From Its High. History Suggests a $5,000 Investment Now Will Be Worth This Much by 2028.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock has gotten slammed over the past few weeks. With former CEO and co-founder Jensen Huang resigning from his position, the market has grown uncertain about Nvidia's future. Furthermore, some of Nvidia's practices have drawn increased scrutiny, which is also adding to fears.
After the sell-off, Nvidia is down over 35% from its all-time high. Since the AI arms race kicked off in 2023, this is now the deepest sell-off Nvidia has seen, just surpassing the tariff-fear sell-off in April 2025. The market has made its opinion known, but does Nvidia actually deserve to be sold off this much? Or is this a generational buying opportunity?
Let's take a look at where the stock could be by 2028, and if now is the perfect time to buy.
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