Nvidia (NASDAQ:NVDA), the designer of the graphics chips that power AI data centers, just got its founder back. On Nov. 23, the board reinstated Jensen Huang as CEO, less than two weeks after the company announced his resignation.

The stock has whipsawed in November. It closed trading on Nov. 20 at about 48% below its 52-week high on Oct. 6. Following the news of Huang’s reinstatement on Monday, the shares were up over 30% from Friday's close but still about 32% below that October high.

Huang's return settles the biggest question hanging over the stock, while the business never slowed down. Here's why Nvidia still looks like a buy.

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