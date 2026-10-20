NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.10.2026 16:45:00
Nvidia Stock Is Near Its High, but the Market Is Wobbling. Should Investors Sell?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) boom. But even its shareholders have reason to feel nervous.
On Oct. 16, the Nasdaq Composite fell 2.2%, while the S&P 500 declined 1.2%. Technology stocks came under pressure as investors worried about rising borrowing costs and the debt piling up behind the AI infrastructure boom. Nvidia's shares also faced pressure, although the company remains highly profitable. Should existing shareholders sell before a potential market crash?
I wouldn't sell Nvidia simply because the market looks shaky. I'd focus on three things: the health of its business, the size of my position, and my ability to withstand a sharp decline. Here's why.
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