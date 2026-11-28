NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.11.2026 01:51:20
Nvidia Stock Is Still Down 38% From Its Peak Despite Jensen Huang's Return. History Suggests a $10,000 Investment Today Will Be Worth This Much by Year-End 2027.
On Nov. 23, Nvidia (NASDAQ:NVDA) announced that co-founder Jensen Huang had been reinstated as the company's chief executive officer. Although Nvidia stock initially soared following the announcement, shares have subsequently surrendered some of those gains and remain approximately 38% below their all-time high from October.
Interestingly, Nvidia's recent sell-off comes at a time when the company's financial outlook is becoming even more encouraging. Between accelerating revenue and earnings growth, an enormous share repurchase program, and a historically inexpensive valuation, Nvidia looks positioned for an incredible comeback.
Let's explore how much a $10,000 investment in Nvidia stock today could be worth by the end of 2027.
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