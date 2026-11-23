President Donald Trump wants Jensen Huang back at Nvidia (NASDAQ:NVDA), and investors apparently like the idea.

Nvidia stock jumped 8% in premarket trading Nov. 23 after Trump took to Truth Social to urge the artificial intelligence (AI) chipmaker to reinstate its former CEO, who resigned amid allegations involving extramarital affairs, including one with a woman suspected of having ties to Chinese intelligence.

"I hope the Board of Nvidia rehires Jensen Huang. It would be the best thing for the Company, and also, for the U.S.A.," Trump wrote.

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