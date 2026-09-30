NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.09.2026 13:00:00
Nvidia Stock Just Did Something for the First Time in 10 Years. Here's What History Says Happens Next.
After becoming the company that turned artificial intelligence (AI) from a research project into a generational spending boom, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has delivered one of the greatest wealth-creation runs in recent market history.
This year, however, the company's earnings estimates have raced ahead of the share price. As a result, Nvidia's forward price-to-earnings (P/E) multiple has compressed to levels last seen about 10 years ago. While investors treat the $5.6 trillion behemoth like it is already fully priced, history suggests this is precisely when the next leg up starts to form.
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