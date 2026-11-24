NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 06:43:02
Nvidia Stock Just Had Its Best Day in Over a Decade. I'd Still Buy It Now.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) said on Monday, Nov. 23, that it had brought back Jensen Huang as president and CEO, effective immediately. Shares surged on the news.
As I write, the stock's up about 34% for the day, at roughly $168. That'd be its largest one-day climb in over two decades, based on Yahoo Finance's daily closing prices. It'd also add about $1 trillion to Nvidia's market value in one session.
But the stock sits around 30% below Oct. 6, when it closed at a record $239.24. And I think Nvidia is still cheap for what it's expected to earn, especially with Huang back and sales rising faster than a year ago.
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