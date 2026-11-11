NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.11.2026 19:00:31
Nvidia Stock Just Had Its Price Target Slashed 60%. Others Still Say Buy. Who's Right?
As uncertainty whirls around CEO Jensen Huang's blistering scandal, Wall Street can't agree on what Nvidia (NASDAQ:NVDA) is worth.
On Wednesday morning, Baird downgraded the chipmaker to Neutral from Outperform and cut its price target by 60%, to $200 from $500. Within hours, Morgan Stanley took Nvidia off its list of top stock ideas but kept its Overweight rating and a $300 target. That leaves two respected firms about $100 a share apart on the world's most important AI company.
The stock shrugged off both calls. Nvidia rose nearly 5% to about $177 by midday Wednesday as semiconductor stocks rallied after strong results from AI cloud company CoreWeave (NASDAQ:CRWV). Even so, Nvidia is still about 26% below its Oct. 6 record close of $239.24.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:34
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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22:34
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22:34
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
19:40
|Nvidia sends a painful message on how to value a CEO (Financial Times)
|
18:01
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
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