NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.04.2026 11:20:00
Nvidia Stock Just Jumped After Its $2 Billion AI Investment. Here's What History Says Happens Next.
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) have popped by close to 9% since the opening of trading on March 31, the day that the GPU maker announced its $2 billion investment in, and strategic partnership with, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL).Image source: Getty Images.The deal gives Nvidia access to Marvell's semi-custom chips and optical interconnect capabilities, technologies that are crucial for moving massive amounts of data across increasingly complex systems. As artificial intelligence (AI) data centers scale up in size, Marvel's custom chips and networking solutions, which are compatible with Nvidia's NVLink Fusion platform, can help address bottlenecks in memory bandwidth, power efficiency, and interconnect speed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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