NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 23:08:02
Nvidia Stock Just Lost 10% in 1 Day. Should You Buy It Before It Reports Earnings on Nov. 17?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is no longer the most valuable company in the world as of Election Day. Its stock dropped almost 10% in one day, and recent news about CEO Jensen Huang being a possible target of spying sent the stock down even further.
The timing here works out to be just one week before Nvidia is scheduled to report its fiscal 2027 third-quarter earnings on Nov. 17. Is it a buy ahead of that report?
A swath of stocks took a hit after the election as numerous Democratic candidates who have promised to push for a slowdown in artificial intelligence (AI) development and the AI data center build-out won their races.
Some AI stocks rose on the news, including Amazon, since the market has been worried about the extraordinary amount of money it is laying out on data centers, and investors welcomed the possibility of it slowing its spending spree.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|NVIDIA Hold
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|21.11.24
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Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|159,26
|5,33%
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