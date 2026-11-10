NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.11.2026 23:08:02

Nvidia Stock Just Lost 10% in 1 Day. Should You Buy It Before It Reports Earnings on Nov. 17?

Nvidia (NASDAQ:NVDA) is no longer the most valuable company in the world as of Election Day. Its stock dropped almost 10% in one day, and recent news about CEO Jensen Huang being a possible target of spying sent the stock down even further.

The timing here works out to be just one week before Nvidia is scheduled to report its fiscal 2027 third-quarter earnings on Nov. 17. Is it a buy ahead of that report?

A swath of stocks took a hit after the election as numerous Democratic candidates who have promised to push for a slowdown in artificial intelligence (AI) development and the AI data center build-out won their races.

Some AI stocks rose on the news, including Amazon, since the market has been worried about the extraordinary amount of money it is laying out on data centers, and investors welcomed the possibility of it slowing its spending spree.

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NOV Inc Registered Shs 15,80 0,00% NOV Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 159,26 5,33% NVIDIA Corp.

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