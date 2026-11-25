NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2026 13:30:02
Nvidia Stock Looks Like a Screaming Buy Below $160. Here's Why.
Well, that was quick.
Less than two weeks after Nvidia (NASDAQ:NVDA) parted ways with Chief Executive Officer Jensen Huang, the board of directors brought him back on Nov. 23. Nvidia stock jumped 31% in a single day as investors welcomed the return of the man who built Nvidia into the dominant artificial intelligence (AI) chip company.
If you missed Monday's gains, I wouldn't be too discouraged. Nvidia is trading a little above $150 at this writing, and several Wall Street analysts think there's plenty of money left to be made. That's why I believe that Nvidia is a screaming buy at less than $160.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|137,14
|0,85%