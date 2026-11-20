Nvidia's terrible month just got worse.

Shares of Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell 14% on Friday afternoon, to less than $126, after Reuters reported that the Securities and Exchange Commission is investigating the chipmaker's accounting. The drop erased roughly $491 billion in market value in a single session, taking Nvidia from about $3.52 trillion to about $3.03 trillion.

Zoom out and the damage is even bigger. Nvidia closed at a record $239.24 on Oct. 6. At Friday's price, the stock is down about 48% from that high, and the company has lost about $2.7 trillion in value in just six weeks.

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