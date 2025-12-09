NVIDIA Aktie
Nvidia Stock Pops After President Trump OKs Sales of New H200 AI Chips to China
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock gained 2.3% in after-hours trading on Monday, following President Donald Trump's reportedly posting on Truth Social that the U.S. government will allow Nvidia to export its new H200 artificial intelligence (AI) chips to select customers in China. Nvidia will have to pay the government 25% of its revenue derived from the sales of these chips to Chinese customers.Trump reportedly stated that the same deal allowing AI chip exports to China would also apply to Nvidia's rivals, such as Advanced Micro Devices (AMD) and Intel.Granted, 25% is a hefty cut, but Nvidia boasts large profit margins, so it should be able to pay such a cut while still generating a significant profit on these chips.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
