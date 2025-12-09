NVIDIA Aktie

NVIDIA

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

09.12.2025 20:39:12

Nvidia Stock Price Slumped 12.6% in November. What's Next For The Artificial Intelligence (AI) Behemoth?

November was a tough month for Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors. Despite reporting another blowout quarter on November 19th, the artificial intelligence (AI) juggernaut's stock fell 12.6% from the closing bell on Oct. 31 through the end of trading on Nov. 28. November was marked by growing fear of an AI bubble with Nvidia at its very heart. While Nvidia itself is making incredible amounts of money selling picks and shovels to AI gold miners, investors are wondering just how much gold there really is and if it's enough to justify buying Nvidia's extremely expensive equipment -- at least at current levels. While that concern has been on the mind of shareholders for some time, it peaked this month after Alphabet's Google released its latest AI model, Gemini 3. The large language model (LLM) was widely received as an improvement on the latest models from both OpenAI and Anthropic, but critically, the model was trained with Google's own chips, not Nvidia's. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
