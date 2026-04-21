NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.04.2026 17:50:00
Nvidia Stock-Split: 2 Years and $1.5 Trillion Later, Can It Reach $1,200 Again?
On June 7, 2024, Nvidia (NASDAQ: NVDA) closed just above $1,200 per share. The next trading day, shares opened just above $120 per share after the company executed a 10-for-1 stock split.Nearly two years later, Nvidia has added nearly $2 trillion in market cap, growing from roughly $3 trillion at the split to $4.9 trillion today, and shares trade around $202 -- up more than 67%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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23.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|19.03.26
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|18.03.26
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|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
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|18.03.26
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|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
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|Bernstein Research
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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