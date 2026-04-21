NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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21.04.2026 17:50:00

Nvidia Stock-Split: 2 Years and $1.5 Trillion Later, Can It Reach $1,200 Again?

On June 7, 2024, Nvidia (NASDAQ: NVDA) closed just above $1,200 per share. The next trading day, shares opened just above $120 per share after the company executed a 10-for-1 stock split.Nearly two years later, Nvidia has added nearly $2 trillion in market cap, growing from roughly $3 trillion at the split to $4.9 trillion today, and shares trade around $202 -- up more than 67%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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