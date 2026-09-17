NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.09.2026 22:48:00
Nvidia Stock Split in 2026? My Prediction: It's Unlikely, but the Stock Is Still a Buy.
While an Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock split in 2026 isn't impossible, I think it's highly unlikely. The company last completed a stock split in 2024, when its share price stood at roughly $1,200. After the 10-for-1 split, the company's stock traded at roughly $120 per share.
Currently, it's trading around $210 per share, which is likely not a high enough pure-dollar level to encourage the company to reorganize its stock structure.
That said, I still think that Nvidia stands out as a worthwhile long-term investment.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18:01
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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18:01
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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16:01
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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16:01
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
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16:01
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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17.09.26
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17.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,38
|0,12%