Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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02.05.2026 10:12:00
Nvidia Stock vs. Intel Stock: A Wall Street Analyst Says Buy One and Sell the Other
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the leading supplier of data center GPUs, which are particularly important for artificial intelligence (AI) training and inference. Intel (NASDAQ: INTC) is the leading supplier of data center CPUs, which are particularly important for orchestrating AI agents. But Harlan Sur at J.P. Morgan Chase recommends buying one stock and selling the other.Here's what investors should know about these semiconductor companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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