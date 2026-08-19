NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.08.2026 07:30:00
Nvidia Stock Won't Be Overvalued by 2028: My Case for Buying NVDA Today
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has jumped 15% since July 29, but it's not overvalued.It's true that the stock is more expensive than the S&P 500, trading at a trailing price-to-earnings ratio of 37.5 based on adjusted earnings per share, but investors have to consider the company's growth rate as well. Factoring that in, Nvidia is on fire.The company reported 85% revenue growth in the first quarter, and revenue growth is expected to accelerate to 97% in the second quarter as it launches its new Rubin platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.