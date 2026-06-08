NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.06.2026 03:42:00
Nvidia strikes a new memory-chip deal — but SK Hynix and Samsung shares are under heavy pressure
South Korea’s once-hot Kospi index is headed for another day of sharp declines as the AI trade loses steam.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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