NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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08.06.2026 03:42:00

Nvidia strikes a new memory-chip deal as SK Hynix and Samsung shares close with big losses

South Korea’s once-hot Kospi index is headed for another day of sharp declines as the AI trade loses steam.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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