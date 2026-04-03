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03.04.2026 10:00:00
Nvidia Stumbled in the First Quarter: Here are My Top 3 Nvidia Predictions for the Second Quarter
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a surefire ticket to gains for investors for quite some time. The artificial intelligence (AI) chip giant has increased by more than 500% over the past three years, and this isn't just due to optimism about future earnings; Nvidia has been delivering AI-driven growth throughout the AI boom, with revenue and net income climbing in the double and triple digits.But in the first quarter of this year, Nvidia stock fell into the doldrums, declining about 6%. This isn't a deep decline, but it represents a clear shift in momentum. The reasons behind this movement have been varied, some directly related to Nvidia and others more closely related to the general investing environment. For example, investors have wondered whether the pace of AI spending will continue at current levels -- this spending is a key revenue driver for Nvidia. And investors have also worried about geopolitical instability and the war in Iran, elements that weigh on the overall economy.Now, as we begin the second quarter of the year, it's a great time to give this once hot stock a second look and consider what's to come. Here are my top three Nvidia predictions for the second quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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