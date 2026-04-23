NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.04.2026 02:57:08
Nvidia supplier SK Hynix’s Q1 profit rises five-fold to a record high on AI boom
Some analysts expect the pace of price increases to ease after the second quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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