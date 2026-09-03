NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.09.2026 18:11:27
Nvidia to buy Hugging Face in $12.93 billion deal
The AI chip maker said it would keep Hugging Face an open platform that would not require developers to use Nvidia hardware.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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