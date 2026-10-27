NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.10.2026 07:52:13
NVIDIA To Invest $3 Bln In Meta; To Expand Muse AI Partnership
(RTTNews) - NVIDIA Corp. (NVDA), a semiconductor and AI computing company, and Meta Platforms, Inc. (META), a social media and technology company, on Tuesday announced plans to expand their partnership on Muse and the Muse family of AI models. NVIDIA also said it plans to invest $3 billion in Meta's equity offering.
The companies will optimize workflows to enhance performance and reduce total cost of ownership.
Additionally, they will also consider collaboration opportunities involving NVIDIA OpenShell Reference Architecture for secure AI agent deployment and NVIDIA Sentry for monitoring agent behavior.
Meta plans to expand its deployment of NVIDIA infrastructure, including Vera Rubin systems, Vera CPUs, Spectrum-X Ethernet networking and BlueField-4, to support next-generation AI agents and improve network efficiency.
In overnight activity on Nasdaq, Meta shares were trading 0.06 percent lower at $630.20, and shares of NVIDIA were trading 0.46 percent lower at $215.01.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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26.10.26
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26.10.26
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26.10.26
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|NVIDIA Buy
|UBS AG
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|195,14
|0,92%