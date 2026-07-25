NAVER Aktie
WKN: 157736 / ISIN: KR7035420009
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25.07.2026 07:05:53
Nvidia to invest US$1 billion in Naver and expand SK Group accord
[SEOUL] Nvidia will invest US$1 billion in Naver to help finance an artificial intelligence data centre under construction in South Korea, adding...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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