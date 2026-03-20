NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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20.03.2026 01:29:06

Nvidia to sell 1 million chips to Amazon by end of 2027 in cloud deal 

The sale would start this year and extend through 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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