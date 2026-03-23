NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 01:15:00

Nvidia Trades at 21 Times Forward Earnings. Is the World's Biggest Artificial Intelligence (AI) Stock Actually a Value Play?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has proven its ability to deliver spectacular returns to investors, soaring more than 1,200% over the past five years. The reason for such gains is simple: In just a few short years, Nvidia has constructed an AI empire, selling a wide range of AI products, including the crown jewel, its graphics processing units (GPUs).The company, thanks to the speed and overall efficiency of these chips, became the AI chip leader early on, and this continues as Nvidia launches innovation after innovation.All of this pushed earnings and the stock price to record levels, and valuation reached peak levels too. But, in recent times, general geopolitical and economic uncertainty, as well as certain concerns about the AI market, have weighed on Nvidia stock. And today, it trades at a surprisingly low level, at just 21x forward earnings estimates. Is the world's biggest AI stock actually a value play? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
18.03.26 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.03.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 150,46 -2,61% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen