NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.03.2026 14:34:00
Nvidia-Treiber 595.71: Niedrigere Bildraten durch ungewöhnliche Limits
Nvidias aktueller Grafiktreiber kann die Bildrate in Spielen deutlich senken. Schuld sind ungewöhnlich niedrige Limits bei der GPU-Spannung und dem Power-Limit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|Nvidia stops production of chips intended for Chinese market (Financial Times)
|
06:00
|Nvidia stops production of chips intended for Chinese market (Financial Times)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Investment in autonomes Fahren: NVIDIA beteiligt sich an Oxa - Großinvestor kauft Aktien des Tech-Riesen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,96
|-0,23%