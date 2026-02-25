NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 00:10:00
Nvidia übertrumpft seinen Rekord noch mal um 20 Prozent
Die weltweiten Finanzmärkte atmen auf: Nvidia liefert ab. Der Quartalsumsatz steigt auf 68 Milliarden US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
