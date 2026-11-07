NVIDIA und Co. unter Druck: Hedgefonds-Milliardär warnt vor KI-Übertreibung

Ken Griffin hält eine KI-Blase für so gut wie sicher und trauert zugleich einer Aktie nach, die er aus der Zeit der Internetblase nicht behalten hat.

Citadel-Chef Ken Griffin sieht Anleger fast sicher in einer KI-Blase

BlackRock-Chef Larry Fink hält einen gebremsten Ausbau für riskanter

Verfrühter Ausstieg könnte das größere Risiko sein?

Ken Griffin hat der Debatte über die Bewertung von KI-Aktien neue Schärfe gegeben: Der Gründer und Chef des Hedgefonds Citadel sagte am 20. Oktober auf der hauseigenen Konferenz „Future of Global Markets“ in New York, Anleger befänden sich „mit ziemlicher Sicherheit“ in einer KI-Blase. Für Schwergewichte wie NVIDIA, deren Geschäft von den Milliardenbudgets für Rechenzentren lebt, rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob sich diese Ausgaben für die Käufer der Chips rechnen.

Griffin zweifelt an den Preisen, nicht an der Technologie

Im Interview mit Bloomberg-Moderatorin Dani Burger begründete Griffin seine Einschätzung mit einem historischen Muster: Jede radikale Umwälzung der Wirtschaft gehe in der Regel mit einer Blase einher. Zugleich seien amerikanische Unternehmen bislang sehr unterschiedlich erfolgreich darin, aus ihren KI-Modellen echten Nutzen zu ziehen, und prüften ihre Ausgaben für Dienste von OpenAI und Anthropic inzwischen genauer. Eine Absage an die Technologie ist das nicht. Die Firmen, die eine Blase überstehen, würden zu Marktführern für Jahrzehnte, sagte Griffin mit Blick auf die Internetblase um die Jahrtausendwende. Er wünsche sich nur, seine Aktien von Amazon damals behalten zu haben.

Anthropic-Prospekt zeigt beide Seiten der KI-Rechnung

Beide Seiten der Rechnung zeigt ausgerechnet ein Anbieter, dessen Dienste die Konzerne nun genauer prüfen, wie investing.com berichtet. Laut einem Entwurf des Börsenprospekts von Anthropic, den das Wall Street Journal am 20. Oktober auswertete, setzte das KI-Labor im ersten Halbjahr 2026 rund 16,3 Milliarden US-Dollar um, nach etwa 1,1 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Dem stehen Zusagen für Rechenkapazität in der Cloud von rund 450 Milliarden US-Dollar über das kommende Jahrzehnt gegenüber, darunter 111 Milliarden US-Dollar bei Google, einer Tochter von Alphabet, 110 Milliarden US-Dollar bei Amazon Web Services und 31 Milliarden US-Dollar bei Microsoft.

Larry Fink sieht das größere Risiko im Bremsen

Einen Tag nach Griffins Auftritt hielt BlackRock-Chef Larry Fink in einem Bloomberg-Interview dagegen. Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren könnten die Kosten für Rechenleistung in die Höhe treiben und die Inflation anheizen, argumentierte Fink. Bereits am 14. Oktober hatte er im Gespräch mit CNBC gewarnt, ein Moratorium für neue Rechenzentren würde die USA in eine Rezession stürzen, weil ein großer Teil der Wirtschaft inzwischen an diesen Investitionen hänge. Griffin und Fink müssen sich dabei nicht widersprechen, wie investing.com erklärt: Der eine spreche über die Preise, die Anleger zahlten, der andere über den tatsächlichen Bedarf an Infrastruktur.

Was die Blasendebatte für KI-Aktien heißt

Wie empfindlich KI-Aktien auf die Renditefrage reagieren, zeigte der 30. Oktober: Am Markt verzeichnete man breite Verluste bei KI-Werten aus verschiedenen Branchen, während Anleger in Titel abseits des KI-Handels umschichteten. Marktprofis verlangten laut CNBC sichtbare Gewinne aus KI, um die hohen Investitionsbudgets zu rechtfertigen. Die Frage betrifft damit nicht nur Chiphersteller wie NVIDIA, sondern ebenso die Cloudkonzerne, deren Milliardenbudgets die Nachfrage nach Rechenleistung tragen.

Laut investing.com könnte Griffins Diagnose durchaus begründet sein. Für eine Blase spreche vor allem die schwache Marktbreite: Seit Januar 2018 habe der gleichgewichtete S&P 500 gegenüber dem nach Börsenwert gewichteten Index rund 26 Prozent eingebüßt, den Großteil davon seit dem Start des KI-Booms 2023. Gegen eine Wiederholung des Jahres 2000 spreche dagegen, dass die heutigen Marktführer hochprofitabel seien und ihre Investitionen weitgehend aus dem laufenden Geschäft finanzierten. In seinem Vergleich mit 1999 sehen vier von 13 Indikatoren ähnlich problematisch oder schlechter aus, sechs dagegen günstiger.

Entscheidend ist laut investing.com jedoch der Zeitpunkt. Wer im Oktober 2019 rund 100.000 US-Dollar in den S&P 500 investierte, kam nach der Rechnung bis zum Erscheinen des Beitrags Ende Oktober auf etwa 287.000 US-Dollar, mit kurzfristigen Geldmarktanlagen wären es rund 121.000 US-Dollar gewesen. Als Beispiel nennt er zudem Alan Greenspan , der im Dezember 1996 vor „irrationalem Überschwang“ warnte. Der NASDAQ Composite stieg danach noch bis zu seinem Rekordschluss von 5.048,62 Punkten am 10. März 2000, bevor die Blase platzte.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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