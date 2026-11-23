NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 22:23:42
Nvidia value climbs by almost $1tn and tech stocks rally after Jensen Huang returns
The jump in Nvidia shares has also lifted stock markets, with the tech-heavy Nasdaq up 6.5%.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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