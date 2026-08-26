NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.08.2026 00:04:00

Nvidia verdoppelt innerhalb eines Jahres Umsatz und Gewinn

Der US-Chiphersteller Nvidia jagt weiter Rekorde: Für das vergangene Quartal meldet das Unternehmen einen Umsatz von 96 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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