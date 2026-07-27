NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.07.2026 16:22:00
Nvidia verhandelt mit OpenAI über 250 Milliarden Dollar schwere Bürgschaft
OpenAI will ein riesiges Rechenzentrum in Ohio bauen. Chiphersteller Nvidia könnte dafür eine enorme Finanzierungsgarantie beisteuern. Beobachter blicken kritisch auf die Verhandlungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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