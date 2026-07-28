Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 18:29:00

Nvidia verhandelt über 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI

Nvidia soll OpenAI mit einer 250-Milliarden-Dollar-Garantie den Zugang zu Softbanks geplantem 10-Gigawatt-Rechenzentrum in Ohio ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten