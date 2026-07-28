NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.07.2026 18:29:00
Nvidia verhandelt über 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI
Nvidia soll OpenAI mit einer 250-Milliarden-Dollar-Garantie den Zugang zu Softbanks geplantem 10-Gigawatt-Rechenzentrum in Ohio ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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