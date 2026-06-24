Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
24.06.2026 12:27:01
Nvidia vs. Advanced Micro Devices: What Do Their Revenue Trends Tell Investors?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates its revenue by providing advanced graphics, computational, and networking solutions.It announced that its Vera Rubin platform entered full production on June 1, 2026, and it reported 72% net income margin for its fiscal first quarter ended April 26, 2026.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) earns its revenue by developing microprocessors, chipsets, and graphics processing units.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!