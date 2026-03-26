Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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26.03.2026 01:46:00

Nvidia vs. Alphabet: Both Are Down Big in 2026 -- but Only 1 Is a Buy Right Now

This year has been a pretty wild ride for the stock market so far. Both Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are down this year.Alphabet has tumbled 6.6% this year while Nvidia is down 6.38%.You might think this looks like a good buying opportunity, and you'd be right. But which dip should you consider buying?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 285,00 -4,40% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 244,15 -2,88% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 244,05 -2,44% Alphabet C (ex Google)
NVIDIA Corp. 149,48 -3,15% NVIDIA Corp.

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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