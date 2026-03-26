Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.03.2026 01:46:00
Nvidia vs. Alphabet: Both Are Down Big in 2026 -- but Only 1 Is a Buy Right Now
This year has been a pretty wild ride for the stock market so far. Both Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are down this year.Alphabet has tumbled 6.6% this year while Nvidia is down 6.38%.You might think this looks like a good buying opportunity, and you'd be right. But which dip should you consider buying?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 285,00
|-4,40%
|Alphabet A (ex Google)
|244,15
|-2,88%
|Alphabet C (ex Google)
|244,05
|-2,44%
|NVIDIA Corp.
|149,48
|-3,15%
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