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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.11.2026 21:30:00

Nvidia vs. Alphabet: The AI Revolution Is Big Enough for Both. Here's the Better Buy.

The artificial intelligence (AI) revolution keeps delivering winning stocks driven by that technology. Since AI encompasses so many niches within tech, it will make numerous investors better off, and the gains will not be limited to just one investment.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Google's parent company, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), are two notable winners. The latest iteration of AI is built on Nvidia's hardware, while Alphabet has long innovated in the field, and the success of its most notable businesses relies heavily on AI.

Still, between the two tech stocks, I believe Alphabet may have the slightly brighter future. Here's why.

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