Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.08.2026 03:05:01
Nvidia vs. Alphabet: What Do Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) primarily generates revenue by selling advanced graphics, computational, and networking solutions for gaming and high-performance computing.It introduced new computational processors in June of 2026, and it reported a net income margin of 72% for the quarter ended April 26, 2026.Alphabet (NASDAQ:GOOGL) earns most of its revenue by providing digital advertising services, cloud computing infrastructure, and consumer hardware.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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