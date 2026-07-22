AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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22.07.2026 17:39:30
Nvidia vs. AMD: The Next AI Battle Targets a $170 Billion Prize
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)