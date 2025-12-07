AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
07.12.2025 06:00:00
Nvidia vs. AMD: Which Is the Better AI Chip Stock for 2026?
As we head into 2026, there are no signs that the boom in artificial intelligence (AI) infrastructure is slowing down. In fact, it only looks like it is ramping up.The charge is being led by OpenAI, which has made aggressive commitments both to cloud computing companies and leading chipmakers. However, it's far from the only company racing to build out AI data centers. Demand at cloud computing providers has consistently outstripped capacity, which is leading to ever-increasing capital expenditure budgets.Two of the companies at the forefront of the AI infrastructure build-out are graphics processing unit (GPU) chipmakers Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). While Nvidia is the clear leader in the space, AMD's stock has outperformed it so far in 2025 (at the time of this writing, AMD is up 80% year to date, while Nvidia is up 30%).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|0,36%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|187,08
|1,05%
|NVIDIA Corp.
|156,08
|-0,75%
